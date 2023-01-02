TÜB "Alt kurul ve alt çalışma grupları" toplantısı yapıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından birleştirilmiş 20 ve 21. alt kurul ve alt çalışma grupları toplantısı düzenlendi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıya Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve TÜB Alt Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Aka, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Yanık, TÜB Genel Sekreteri ve Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aras ile TÜB alt çalışma gruplarında görevli akademisyen ve idari çalışanlar katıldı.

Toplantı, Çakıcı'nın konuşmasıyla başladı. Çakıcı, toplantının başarılı şekilde sonuçlanmasını diledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, da TÜB'in Türkiye'deki en iyi üniversite birliği olduğunu belirterek, üniversitelerarası iş birliğine önemli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

TÜB bünyesinde çok sayıda etkinlik düzenlendiğine dikkat çeken Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Aka da birliğin 2023 yılında da ülkeye ve bölgeye önemli katkı sağlayacak başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ise TÜB'ün üniversitelerarası iş birliğinin önemli aktörlerinden biri olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 300'e yakın katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda alt çalışma gruplardan gelen teklifler, bölgedeki kalkınmaya destek olacak çalışmalar ve 2023 yılında yapılacak akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.









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