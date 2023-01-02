Havaların soğumasıyla hamsi ve istavrit tezgahlarda daha bol yer alacak

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EDİRNE (AA) - Edirne'de tezgahlarda balık bolluğu henüz görülmese de balık türlerinin çeşitliliği göze çarpıyor.

Yaklaşık 25 çeşit balığın yer aldığı tezgahlarda, havaların soğumasıyla bazı balık türlerinde bolluk bekleniyor.

Balıkçı Yusuf Çimen AA muhabirine, yılbaşını çok yoğun geçirdiklerini genelde vatandaşların yeni yıl akşamı için levrek, çupra, somon gibi büyük balıklara ilgi gösterdiğini belirtti.

Yılın ilk günlerinde ise hamsi ve istavrite ilgi olduğunu, çinekopa ilginin azaldığını anlatan Çimen, "Yılbaşını geçirdik, insanlar büyük balık tercihlerinden hamsi ve istavrit gibi tekrar küçük taneli balıkları tercih etmeye başladı. Tezgahlarımızda 25 çeşit balık var, bolluk yok ama çeşit çok. Tezgahlarımızda her balıktan var, fiyatlarda oturdu artık. İlgiden memnunuz" dedi.

Çimen, havaların soğumasıyla hamsi, istavrit gibi küçük balıklarda bolluk beklediklerini sözlerine ekledi.

Edirne'deki balıkçılarda hamsinin kilogramı 70, uskumru 60, istavrit 70, çipura 125, levrek 160, karides 120, çinekop 125, mezgit 130, sardalya ise 50 liradan satışa sunuluyor.









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