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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde "Dergi editoryal süreçleri, ulusal ve uluslararası dizin başvuru süreçleri, disiplin alanları bazında dizin eğitimleri" konferansı düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi olarak düzenlenen etkinliğe, TÜB Dönem Başkanı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı ve TÜB Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aras ile TÜB üyesi üniversitelerden çok sayıda akademisyen katıldı.

Yöneticiliğini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Marmaraeğrelisi MYO medya ve iletişim programından öğretim görevlisi Yarkın Çelik'in yaptığı konferansa, konuşmacı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Atina Kültür ve Tanıtma Müşaviri Prof. Dr. Hacı Veli Aydın katıldı.

Aydın, programda akademik dergilerin editoryal süreçleri, ulusal ve uluslararası dizinlere başvuru süreçleri, makale değerlendirme, revizyon ve yayın süreçleri ile atıf ve kaynakça gösterme programlarının kullanımı gibi konularda detaylı bilgiler verdi.

- TÜ'de eğiticilerin eğitimi programı düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından kalite ve akreditasyon çalışmaları kapsamında "Eğiticilerin eğitimi" programı düzenledi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamay göre, programa, TÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Donat Bacıoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, kurum içi sözlü ve yazılı iletişim uygulamalarının etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kişilerarası iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla bir seminer düzenlediklerini ifade ederek Bacıoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bacıoğlu da kişilerarası iletişim becerileri, iletişim, problem çözme yöntemleri gibi konularda bilgiler vererek, kişilerarası iletişimi etkileyen konulara dikkat çekti.

Program, soru cevap bölümünün ardından Topaloğlu'nun Bacıoğlu'na plaket takdim etmesiyle sona erdi.



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