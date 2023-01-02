Edirne İl Genel Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

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EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisi'nin ocak ayı ilk toplantısı gerçekleşti.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığındaki birleşimde 8 madde görüşüldü.

Birleşimde, Musabeyli köyündeki motokros alanının imar planında yapılacak değişiklik ile ilgili madde de görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

Geçmiş, maddeyle ilgili yaptığı konuşmada, Vali H. Kürşat Kırbıyık'ın, motokros alanında geçmişte yapılan yanlışlıkları düzeltmek için çaba harcadığını söyledi.

Alanla ilgili yeni bir imar planı düzenlemesi yapılacağını belirten Geçmiş, "Orada mera vasfındaki alan terk edilecek ya da mera vasfından çıkarılacak, plana dahil edilecek. Orası planlı bir alan haline gelecek. Artık Edirne'nin bir motokrosu var, sportif faaliyet alanı var. Bu da resmi kayıtlara bu şekilde işlenmiş olacak." dedi.



Olması gerekenin inşaat başlamadan planlarının çıkarılması olduğunu vurgulayan Geçmiş alanın Edirne Belediyesi yada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredilerek sportif faaliyet amacıyla kullanılabileceğini dile getirdi.



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