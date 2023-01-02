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EDİRNE (AA) - Keşan'da 2022 yılında 494 çiftin nikahı kıyıldı.

Keşan Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Soner Akgün, yaptığı yazılı açıklamada, müdürlüklerinin 2022 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Akgün, müdürlük olarak 2022 yılında 494 nikah kıydıklarını belirtti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade eden Akgün açıklamasında şunları kaydetti:

"2022 yılında müdürlüğümüze bağlı evlendirme birimimiz verilerine göre 9'u yabancı olmak üzere 494 çiftimizin nikahlarını kıydık. Evlendirme birimimize nikah işlemleri için başvuran çiftlerimizin gerekli evrakları teslim etmelerinin ardından kısa sürede nikah işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu da davet edildiği ve programının uygun olduğu zamanlarda çiftlerimizin bu mutlu günlerinde yanlarında olarak nikah akitlerini gerçekleştiriyor. Kıydığımız tüm nikahlarını hayırlı olmasını ve ömür boyu mutluluklar getirmesini dileriz."

- Keşan'da karete kursu açılacak

Keşan Belediyesi, gençler ve çocukları geleceğe donanımlı şekilde hazırlamak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede yaşayan tüm vatandaşların sporla iç içe bir yaşam sürmesi için büyük atılımlar yapan Keşan Belediye Spor Kulübü branşlarının arasına karateyi de ekledi.

Meltem Şahin ve Hamdi Çevik’in koordinesinde yürütülecek Keşan Belediye Spor Kulübü ve Keşan Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen karate kursu, hafta içi her gün belirlenen yaş ve saatlerde Keşan Belediyesi Atatürk Stadı Spor Salonu'nda verilecek.

Kurs 5 Ocak Perşembe Günü başlayacak.

- Süloğlu Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

Süloğlu Müftüsü İsa Demirkaynak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Onlar'ı ziyaret etti.

Demirkaynak, ziyarette Diyanet İşleri Başkanlığının yayınları hakkında bilgiler verdi.

Onlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Demirkaynak'a teşekkür etti.







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