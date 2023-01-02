Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda 46 şişe gümrük kaçağı içki, 6 litre yapma içki ile içki yapımında kullanılan 18 aroma ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

- Evden hırsızlık

Edirne'de bir evden ses sistemleri ve çeşitli ev eşyaları çalındı.

Alınan bilgiye göre, B.K'nin Yeniimaret Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 3 televizyon, ses sistemleri ve çeşitli ev eşyaları çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Otomobilin aküsü çalındı

Keşan ilçesinde park halindeki otomobilin aküsü çalındı.

R.A'nın evinin önünde park halinde bıraktığı otomobilinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce akü çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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