Edirne'de 4 yeni mahalle kurulması Belediye Meclisi gündemine getirilecek

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi kent merkezine 4 yeni mahallenin kurulması konusunda yaptığı çalışmaları tamamlayarak konuyu görüşülmek üzere Belediye Meclisi’ne taşıdı.

Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Belediye Meclisi 2023 yılının ilk olağan toplantısı için 4 Ocak Çarşamba günü Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.

Toplam 23 maddenin görüşüleceği toplantıda, kent merkezinde 4 yeni mahallenin daha kurulması konusuda da gündemde yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Meclisi'ne sunulan yeni mahallelerin açılması konusunun ortak bir kararla kabul edileceğini umduğunu belirtti.

Edirne kent merkezinin 24 olan mahalle sayısını 28'e çıkartmış olacaklarını aktaran Gürkan: "Şehrimiz hızla büyüyen bir kent durumunda. Mahallelerimiz büyüdükçe muhtarlıklarımızın hizmetleri de artıyor. Bu nedenle yeni mahallelerimizi oluşturarak hem muhtarlarımızın yükünü hafifletmiş olacağız, hem de vatandaşlarımızın muhtarlıklarla olan işlemlerini daha kolay bir ulaşımla sağlamalarını temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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