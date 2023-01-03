Edirneli heykeltıraş İlhan Koman Trakya Üniversitesinde anıldı

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EDİRNE (AA) - Edirneli heykeltıraş İlhan Koman 36'ncı ölüm yıl dönümünde anıldı.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Topluluğu ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği iş birliğinde Güzel Sanatlar Fakültesinde anma programı düzenlendi.

Topluluğun Akademik Danışmanı Doç. Kerem İşcanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, İlhan Koman'ın Edirne yılları ile eğitim ve sanat yaşamından kesitler paylaştı.

Sanatçının Paris ve Stockholm'de geçen hayatı hakkında bilgi veren İşcanoğlu, Koman'ın eserlerinden örnekler sundu.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da etkinlikle dünyaca ünlü sanatçıyı gelecek nesillere daha iyi tanıtma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Programda İlhan Koman konulu resim yarışmasında ödül alan sanatçılar duyuruldu.



Yarışma kapsamında seçilen eserler, çevrim içi sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Dereceye giren sanatçılara ödülleri Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenecek programla verilecek.

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