Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis

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EDİRNE (AA) - Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oldu.

Edirne'de özellikle gece ve sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına kadar düştü.

Zeminin ıslanması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Sisli hava, trafik kazalarına da neden oldu.

Sis nedeniyle kentteki tarihi yapılarda seyirlik görüntüler oluştu.

Kent sakinlerinden Yılmaz Canbaz, AA muhabirine, yoğun sisin yaklaşık 10 gündür etkili olduğunu söyledi.

Sisli havanın pek çok olumsuz etkisi olduğunu belirten Canbaz, "Araçlar ve insanlar sisten oldukça etkilendi. Özellikle çocuklar etkileniyor, hastalıklar arttı. Temiz havanın gelmesini bekliyoruz. Görüş mesafesi düştüğünden dolayı kazaya meyilli bir durum. Acil işi olmayanlar bu havalarda toplu taşımayı tercih etmeli." diye konuştu.

Cevat Çukurgezen ise sis nedeniyle trafikte zorluk yaşadığını dile getirdi.

Sisle birlikte havanın da soğuduğunu aktaran Çukurgezen, "Ben Kapıkule Sınır Kapısı'nda çalışıyorum. Araçlar sis nedeniyle yol almakta zorluk çekiyor ve buna bağlı olarak yoğunluk yaşanıyor." dedi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte sisin hafta boyunca etkili olması öngörülüyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde görülen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 25 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Yoğun sis, deniz ulaşımını da etkiledi. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sis nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını ve hava normale dönene kadar limanda bekleyeceklerini söyledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirlerini artıran polis ekipleri, zaman zaman sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.





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