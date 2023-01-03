Edirne'de otomobilde gümrük kaçağı 26 şişe içki ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de otoban gişelerinde durdurulan otomobilde, gümrük kaçağı 26 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili otoban gişelerinde durdurdu.

Aramada, gümrük kaçağı 26 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheli Z.E. hakkında "5067 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.





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