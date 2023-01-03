Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir aracın stepne boşluğunda 3 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki sorumluluk sahasında, M.A'nın kullandığı araçta arama yaptı.

Aramada stepne boşluğuna gizlenmiş 3 kilo 150 gram skunk bulundu.

Sürücü M.A. ile beraberindeki K.A, gözaltına alındı.

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