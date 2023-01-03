Süloğlu Müftüsü Demirkaynak Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ı ziyaret etti

Edirne (AA) - Süloğlu Müftüsü İsa Demirkaynak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz'ı ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette Demirkaynak, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınları hakkında bilgi verdi.
Yılmaz, Demirkaynak'a ziyaretleri için teşekkür etti.
Diyanet İşleri Başkanlığının, her yaşa uygun yayınları olduğunu belirten Demirkaynak, Yılmaz'a desteği için teşekkür etti.
Kampanyanın devam ettiğini ifade eden Demirkaynak, “Çocuktan yetişkine, gençten aileye toplumun tüm katmanlarına yönelik yayınları ile Diyanet Aylık, Diyanet Çocuk, Diyanet Aile, Cim ve Geçerken dergileri, Diyanet İşleri Başkanlığımızın din konusunda toplumu aydınlatma görevini yerine getirmesine yardımcı olmaktadır. Bu vesileyle halkımızı başkanlığımızın dergilerine abone olmaya davet ediyorum.” diye konuştu.