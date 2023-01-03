Matematik Seferberliği Projesi ile öğrencilerin matematik becerileri artırılıyor

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EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, "her yerde matematik" temasıyla uygulanan Matematik Seferberliği Projesi sayesinde öğrencilerin matematiğe bakış açısının değiştiğini belirtti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde hayata geçirilen projeyle, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayıp, öğrenimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Arpacı, proje kapsamında kentteki okullarda yapılan çalışmaları inceledi.

Öğrencilerin, öğretmenleri rehberliğinde proje ve materyaller hazırladığını belirten Arpacı, çalışmaların dönem sonunda sergileneceğini ifade etti.

Projenin başarılı şekilde ilerlediğini belirten Arpacı, şunları kaydetti:

"Matematik Seferberliği Projesi ile öğrencilerimizde matematiği kalıcı öğrenmelerinin sağlanması, matematiği severek öğrenme ve matematiği günlük yaşam becerilerine uyarlamaları amaçlanıyor. Proje ilimiz genelinde başarıyla uygulanıyor. Okullarımızda açılacak sergiler ile öğrencilerimizin erken yaşta matematiğe olan ilgisi artırılacak."

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