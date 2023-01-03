Vali Kürşat Kırbıyık kaymakamlarla değerlendirme toplantısı yaptı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, ilçelerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği "Kaymakamlar Değerlendirme Toplantısı" Vali Kürşat Kırbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte yapılan toplantıda ilçelerdeki yatırım çalışmaları ve projeler görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verile Vali Kırbıyık, mevcut yatırım ve çalışmalar yürütülürken verimlilik esasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Çalışmaların değerlendirilmesinin yapılarak hangi aşamada olduğunun net şekilde tespit edilmesinin önemine değinen Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Ardından varmak istediğimiz hedeflerimizi belirleyip bunlara odaklanmalıyız tabi bu hedeflere giderken usul ve yöntemlerimizi de yine verimlilik esasına göre belirlemeliyiz. İşi yaparken tüm bileşenlerin denetim içerisinde çalışmaların yürütmesi, otokontrol sistemi ile bunun gerçekleştirilmesi gerektiğini değerlendiriyorum. Yeni yılda da planlamalarımızı yaparken bunlara dikkat edeceğiz. Gösterdiğiniz gayret ve çalışmalar için hepinize teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin, Ali Uysal ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, kaymakamlar, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ve Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt katıldı.

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