Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık "2023" hedeflerini anlattı:

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 2023'ün hizmet açısından "vites artırma yılı" olacağını söyledi.

Kırbıyık, İl Genel Meclisinin ocak ayı 2. birleşiminde yaptığı konuşmada, 2022'nin hedeflere üç aşağı, beş yukarı ulaşılan bir yıl olduğunu belirtti.

Programlanan işlerin hepsini gerçekleştirdiklerini aktaran Kırbıyık, "Bütçe disiplinine ilişkin belli bir sorunsal kısımlarımızı aştık. Artık ayakları daha fazla yere basan gelecek planlamasını çok daha sağlıklı yapabilir bir hale geldik." dedi.

2023'te yapılacak işleri kasım ve aralık ayı bütçe toplantılarında konuştuklarını ifade eden Kırbıyık, "Programımızı ortaya çıkarttık. Tabi inşallah programın çok daha ötesinde bir yıl olacağını değerlendiriyoruz. 2022 yılında da baktığımızda sene başındaki bütçe gelirlerimizin çok daha ötesinde yaklaşık 280 milyonluk bir gelirle kapattık. Bu yıl için inşallah 2023 yılında da öngördüğümüz gelirlerin daha da üstüne çıkacağımız öngördüğümüz, hedeflerin çok daha fazlasını yapacağımız bir dönem olacağını değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi üyelerinin seçim bölgelerinde görev yaptığını dile getiren Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Oraların önceliklerini çok daha iyi tespit ediyorsunuz. Bu öncelemeyi kamu kaynakları çerçevesinde yapıp birinci sıradaki iş öncelik sırasındaki iş dururken, beşinci, onuncu sıradaki işe para harcamadan doğru kaynakları doğru şekilde yöneterek en ideal çözümleri bulmamız lazım. En yüksek verimi en yüksek hizmet akışını sağlamamız lazım. Bu yıl bizim açımızdan 'vites attırma' yılı olacak. 2023 yılına biraz daha vitesi arttırmamız lazım.

Aslında iş sezonu olarak baktığımızda yerel seçimlerin 2024 yılında mart ayında öngörürsek, değerlendirirsek iş sezonu açısından bu meclisin de son iş sezonu gibi gözüküyor. 2024'ün hemen başında bir seçimle karşı karşıya olacağız. Dolayısıyla bu sezonun en verimli şekilde geçirilmesi hem sizler açısından hem bizler açısından son derece önemlidir."

Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş ve meclis üyeleri katıldı.

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