Keşan'da geçen yıl bin 137 kedi ve köpek kısırlaştırıldı, 987'si tedavi edildi

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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Arif Güler, müdürlük olarak geçen yıl sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılında bin 137 sokak hayvanının kısırlaştırıldığını, 987'sinin tedavi edildiğini, 248'inin ise sahiplendirildiğini belirtti.

Sokak hayvanlarına yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Güler, şunları kaydetti:



"İlçemizdeki sokak hayvanlarına sağlık taraması, aşılama, kayıt altına alma ve beslenme çalışmalarıyla sahip çıkıyoruz. Can dostlarımız için Trakya'nın en büyük bakımevi olan Keşan Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde çalışmalarımızı sürdürdük. 2022 yılında 816 köpek ve 321 kedi olmak üzere toplam bin 137 can dostumuzu kısırlaştırdık. Tedavi süreçlerinin ardından hayvanları yaşam alanlarına geri bıraktık. Sahipsiz hayvanlara geçen yıl 46 ton mama desteği sağladık."

Tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanları da veteriner hekim kontrolü altına aldıklarını aktaran Güler, 2022 yılında 987 sokak hayvanı tedavi ettiklerini bildirdi.

Güler, sokak hayvanları için geçen yıl 251 kulübe ile 104 mama ve su kabı dağıttıklarını kaydetti.





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