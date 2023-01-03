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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından çevrim içi düzenlenen "Trakya'da Arkeoloji" konferanslarında, "Gelibolu Yarımadası, Sestos Antik Kenti ve Yüzey Araştırması" konuşuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ahmet Yaraş moderatörlüğünde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe katıldı.

Prof. Dr. Körpe, sunumunda Gelibolu Yarımadası'nın batı ucunda yaptığı yüzey araştırmasında elde ettiği bilimsel sonuçları katılımcılarla paylaştı.

- Başarılı sporcular Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Trakya Üniversitesinin (TÜ) başarılı judocuları, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Judo Şampiyonası ile uluslararası judo müsabakalarında başarı kazanan sporcular antrenörleri Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral eşliğinde Rektör Tabakoğlu'yla bir araya geldi.

Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin şampiyon sporcu yetiştirme geleneğinin devam ettiğini belirtti.

Öğrencileri tebrik eden Tabakoğlu, spora olan desteklerinin süreceğini kaydetti.

















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