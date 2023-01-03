KİSEV heyeti, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ı ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) Mütevelli Heyeti üyeleri, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ı ziyaret etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, KİSEV Mütevelli Heyeti Üyesi, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, KİSEV ve Türk Kızılay'ın 2023'te de iş birliği içinde çalışacağını söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmaya, yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini belirten Helvacıoğlu, "Türk Kızılay'ın desteklerinin devamını diliyoruz. Kızılay'a 2022'de ülkemize ve Keşan'ımıza yaptığı destekler, başkanlarımıza da misafirperverlikleri nedeniyle tüm vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kınık da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, KİSEV ve Türk Kızılay'ın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Ziyarette, Türk Kızılay Bakım Genel Müdürü Ramazan Serkan Özcan ve Türk Kızılay Gayrimenkul Genel Müdürü Tevfik Türel ve Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz da yer aldı.

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