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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - İpsala Kumdere köyü Ziraat Odası Delegesi Bülent Erdoğdu, şubat ayında yapılacak yönetim kurulu seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için aday olduğunu belirtti.

Delegelerle sık sık görüştüğünü aktaran Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Yolumuzun uzun ve yorucu olduğunu biliyorum. Ama hiçbir başarı kolay elde edilmemiştir. Biz bir yola çıktık, delege arkadaşlarımızın teveccühü ile bu işten alnımızın akı ile çıkacağımıza inanıyorum. Bölgeyi çok iyi biliyorum. Hayvancılık ve çiftçilik yapıyorum. Köy ve beldelerde çiftçilerin sesi olacağım."

- İpsala'da evcil havyanlar kayıt altına alınıyor

İpsala ilçesinde evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi kapsamında 220 mikroçip uygulaması gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlattığı uygulama 31 Aralık 2022'de sona erdi.

Tarım ve Orman müdürlüklerinde ya da veterinerlerde uygulanan çip işleminin ardından hayvanlar "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne dahil edildi.

Bu kapsamda, İpsala ilçesinde 25'i kedi, 195'i köpek olmak üzere 220 evcil hayvana mikroçip uygulaması gerçekleştirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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