Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kediler neden insanları yalar? İşte sizi eğlendirecek 3 teori

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de kurum müdürleri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir ve Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Kınık, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "görev tamam", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "çevre-yaşam" kategorisinde de Orhan Çiçek'in "yangın müdahalesi" fotoğraflarına oy verdi.

Akdemir ise oyunu "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "çevre -yaşam" kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafından yana kullandı.

Bahçe'nin tercihi de "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "çevre -yaşam" kategorisinde de Bestami Bodruk'un "Masalcı nine ve Muciddin amca" fotoğrafları oldu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.