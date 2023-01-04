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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Belediye Meclis Üyesi Bahattin Ulusoy, kentte Roman vatandaşlara yönelik çok sayıda projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Ulusoy, AA muhabirine, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın desteğiyle Romanlarla ilgili faydalı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Vali Kırbıyık'ın göreve başlamasının ardından Roman dernek temsilcilerinin yer aldığı bir toplantı düzenlendiğini aktaran Ulusoy, "Her ay rutin olarak bu toplantıları yapmaya başladık. Bu toplantıların sonucunda Okulumda Besleniyorum ve Yüzme Öğreniyorum projeleri başlatıldı." dedi.

Roman çocukların eğitim gördüğü okullarda öğrencilere sabah kahvaltısı verildiğini anlatan Ulusoy, Valilik desteğiyle Roman öğrencilerin kent kartlarına yükleme yapıldığını kaydetti.

Ulusoy, Roman öğrencileri yönelik kıyafet ve eğitim bursu yardımlarının da sürdüğünü dile getirdi.

Romanların çoğunlukta yaşadığı Keşan'ın Türkmen köyünde yeni bir projeye başlanacağını belirten Ulusoy, şunları kaydetti:

"1253 dönümlük hazine arazisi üreticilik yapmak isteyenlere kura sonucu verilecek. Nisan ayı itibarıyla bu vatandaşlarımız sayın Valimizin destek vereceği ilk tohumlarla tarlalarını ekecekler. Çok önemli bir çalışma oldu. Yüzde 80'i Romanlardan oluşan 250 vatandaşımız toprak sahibi olacak. 10 yıllığına kiralama yapabilecekler. 3 yıl kiralamadan sonra hak ediş elde edecekleri için satın alma şansları olacak"

- Paşayiğit Anaokuluna oyuncak desteği

Keşan Belediyesi Paşayiğit Anaokuluna oyuncak desteğinde bulundu.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kullanmadığın oyuncağı getir, tiyatroyu ücretsiz izle" etkinliğinde toplanan oyuncakların Paşayiğit Anaokuluna hediye edildiği belirtildi.

- Helvacıoğlu'ndan Tekirdağ Ticaret Borsasına ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Tekirdağ Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, bölgenin verimli tarım topraklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi, hayvancılık projeleriyle daha da geliştirilmesi için işbirliği içinde çalıştıklarını kaydetti.

Ziyarette, Tekirdağ Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hikmet Mutlu ve Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sarı ve Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz da yer aldı.

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