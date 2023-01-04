Edirne'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobilin devrilmesi sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.

M.İ. idaresindeki 22 UB 627 plakalı otomobil, sis yüzünden görüş mesafesinin düştüğü merkeze bağlı Demirhanlı köyü girişindeki köprüde kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada M.İ, eşi ve 2 çocuğu ile bir yolcu yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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