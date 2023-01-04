Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral İlbey, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Nail İlbey, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Tuğgeneral İlbey'e teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Kırbıyık, "Değerli komutanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kendisini Edirne'de ağırlamaktan son derece memnunuz. Gerek üst yönetimiyle gerekse her kademede görev yapan mensupları ile jandarmamız ülkemiz için son derece faydalı ve kritik görevlerden başarı ile çıkmaktadır. Değerli Komutanınızın nezdinde tüm jandarma mensuplarına vazifelerinde üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral İlbey'e ziyaretinde Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı Asayiş Şube Müdürü Albay Gülhan Kılıç ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naim Tavlı eşlik etti.

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