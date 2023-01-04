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Edirne Belediye Başkanı Gürkan, başpehlivan Cengizhan Şimşek'in cezasıyla ilgili konuştu:

AA

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, başpehlivan Cengizhan Şimşek'in cezasıyla ilgili konuştu:

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengiz Şimşek'e verilen ceza sonrası, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan resmi yazı geldiğinde yeni başpehlivan Mustafa Taş'a altın kemerinin takılacağını söyledi.

Başkan Gürkan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, her Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi yetkili federasyonun kendilerine lisanslı güreşçiler ile cezalı pehlivanları bildirdiğini belirtti.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı dönemde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun kurulmuş olmasına rağmen henüz yetkiyi almadığını dile getiren Gürkan, güreşlerin yapıldığı tarihte yetkili kurumun Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) olduğunu anımsattı.

"TGF'nin 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi ilettiği cezalı sporcular listesinde Cengizhan Şimşek'in adı yoktu." diyen Gürkan, "Dolayısıyla biz tıpkı Cengizhan Şimşek gibi ceza listesinde olmayan ve Kırkpınar'da güreşmek için başvuran pehlivanlarımızı güreşlere aldık. Güreştiler, yenen yendi, yenilen yenildi." ifadelerini kullandı.

Gürkan, Tahkim Kurulunun mart 2022'den mart 2023'e kadar Cengizhan Şimşek'in güreşlerden men edildiği yönünde bir kararının ortaya çıktığını, TGF'nin ise bu kararı uygulamadığını öğrendiklerini dile getirdi.

1 Ağustos 2022'den itibaren yetki alan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun başkanı İbrahim Türkiş'in geçen günlerde kendisini aradığını ve son gelişmeleri anlattığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Ben de 'Kanun neyse onu uygulayacağız.' dedim. Kırkpınar'ı düzenleyen ve altın kemeri veren kurum olarak bir karar vermemiz söz konusu değil. Şu ana kadar bize resmi bir yazı ulaşmadı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Cengizhan Şimşek'in başpehlivanlığının düşürüldüğünü, Mustafa Taş'ın başpehlivan olarak onaylandığını duyurdu. Biz Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yazı gelmesini bekliyoruz. Resmi yazı geldiğinde, yeni başpehlivan Mustafa Taş'ı davet edeceğiz ve düzenleyeceğimiz programla altın kemerini takacağız. 'Kim haklıdır, kim haksızdır?' tartışmasına girmemiz söz konusu değil. Çünkü hepsi bizim evladımız. Pehlivanların da fedarasyonun da hatası olabilir ki TGF'nin burada bir hatası görünüyor. Biz resmi kararlara göre hareket edeceğiz."


- Karar neydi?

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun, 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in 9 Mart 2022 tarihinden bu yana elde ettiği tüm derecelerin iptaline ve kazandığı ödül, kemer ile madalyaların iadesine karar vermesi nedeniyle Kırkpınar başpehlivanlık unvanı da Sinoplu Mustafa Taş'a geçti.

Tahkim Kurulu, Cengizhan Şimşek'in bildirim zorunluluğuna kasten uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının 9 Mart 2022 tarihinden itibaren başlanmasına ve 9 Mart 2023 tarihinde tamamlanmasına, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışmalardan elde ettiği derece ve ödüllerin iptal edilmesine oy birliği ile karar vermesi sonrası 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri unvan listesi de değişmiş oldu.

Bu çerçevede 2022 Tarihi Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanının Cengizhan Şimşek'ten alınarak diğer finalist Mustafa Taş'a verilmesine, ikininin İsmail Balaban, üçüncülerin ise Ertuğrul Dağdeviren ve Tanju Gemici olarak belirlenmesine, yine Tarihi Kırkpınar son çeyrek finalistinin Orhan Okulu olarak belirlenmesine karar verildi.


- Daha öncede olmuştu

Önceki yıllarda da benzer olay Ali Gürbüz'ün dopingli çıkması nedeniyle 2013 yılında yaşanmıştı.

2011, 2012, 2013 yıllarının başpehlivanı olması nedeniyle 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin ebedi sahibi olmaya hak kazanan Ali Gürbüz'den alınan numunelerin dopingli çıkması nedeniyle altın kemeri ve başpehlivanlık unvanı kendisinden alınmıştı.

Kemer, 2013 yılının kasım ayında dönemin belediye başkanı Hamdi Sedefçi tarafından er meydanında İsmail Balaban'a takılmıştı.


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