Edirne İl Genel Meclisinin ocak ayı 3. birleşimi yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisinin aralık 3. birleşimi gerçekleştirildi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, toplantıda, Havsa Canlı Hayvan Pazarı Projesi ile ilgili sunum yaptı.

Projeyi, İl Özel İdaresi ile başlattıklarını belirten Balkan, Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nın bölge için önemli bir değer olduğunu dile getirdi.

Mevcut pazarın yetersiz kaldığını ifade eden Balkan, şunları kaydetti:

"Yeni canlı hayvan pazarı şehrin dışına kurulacak. Dükkanlar ve sosyal alanların yer alacağı canlı hayvan pazarı modern bir yapıda olacak. Yeni pazar daha sistemli bir şekilde çalışacak. Pazar süresinin artması nedeniyle köylümüzün pazara olan ilgisi de artacaktır. Yağmurdan, soğuktan etkilenmeden insanlarımız sebze pazarlarında olduğu gibi alışverişini yapacaklar. Köylümüzün pazarımıza ilgisi artacaktır. Yeni yapılacak sosyal alanlarda pazara gelen yetiştiricilerimiz daha sağlıklı ortamlarda hizmet alacak."

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş de Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nın modern hale geleceğini ifade etti. Geçmiş, konuyla ilgili komisyonların çalışma gerçekleştireceğini kaydetti.





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