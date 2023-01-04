Edirne Emniyet Müdürlüğünden "sahte çekiliş" dolandırıcılığına karşı uyarı

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü, "sahte çekiliş" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, vatandaşların dolandırıcıların girişimlerine itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.

Vatandaşların tanımadıkları kişi ya da hesaplardan gelen arama ve mesajlara şüpheyle yaklaşmaları uyarısı yapılan açıklamada, "Çekiliş kazandığınız iddiasıyla size ulaşabilecek sahte içerikli mesaj, e-posta, SMS ya da aramalara itibar etmeyin. Bu tür girişimlerle karşılaşmanız halinde herhangi bir ön ödeme yapmayın, kişisel ve finansal bilgilerinizi paylaşmayın." ifadelerine yer verildi.

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