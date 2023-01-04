Tava Ciğerci Bahri ustaya "Edirne turizm elçisi" payesi verildi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Meclisi, katıldığı televizyon programları, fuar ve etkinliklerde kentin tanıtımına verdiği katkılardan dolayı Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı ve tava ciğer dükkanı işletmecisi Bahri Dinar'a "Edirne turizm elçisi" payesi verdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Meclisinin ocak ayı olağan toplantısında, kent turizmine sunduğu katkılardan dolayı Dinar'a "Edirne turizm elçisi" payesi ve beratı verilmesini önerdi.

Önerge oy birliğiyle kabul edildi.

-"Tanıtım işini severek kalbten yaptım"

Dinar, AA muhabirine Edirne'yi çok sevdiğini, yaşadığı kenti en iyi şekilde tanıtmak için yıllardır çaba sarf ettiğini söyledi.

Türkiye'nin en çok turist çeken kentlerinin başında gelen Edirne'nin daha iyi yerlere gelmesini istediklerini belirten Dinar, "Muhteşem Selimiye Camisi, Eski Camisi ve Üç Şerefeli Camisi'yle, köprüleriyle, tava ciğeriyle, badem ezmesiyle dünyanın en zengin kültürüne sahip bir yer Edirne. Yaptıklarımızdan dolayı, arkadaşlarımla verdiğim mücadeleden dolayı Edirne Belediye Meclisinden bir paye çıktı. Takdir edilmek, görülmek çok güzel bir şey. Bu çalışmaları bir beklentiyle yapmadık." dedi.

Dinar, "Önce Edirne" diyerek yaklaşık 15 yıldır maddi ve manevi hiçbir beklentisi olmadan kenti tanıtmaya ve anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kendisine turizm elçisi payesi verilmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Dinar, şunları kaydetti:

"Tanıtım işini severek kalbimden yaptım, Edirne aşkıydı bu. Bu çalışmalar bir biçimde görülüyor. Belediye başkanımız ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Benim onurlandırdılar, gururlandırdılar. 15 yıldır binlerce televizyon programı ve binlerce gazete haberi yaptık. İçinde Edirne geçen her yere gitmeye çalıştım. Her yerde Edirne adına ikramlar yapmaya çalıştım. Beni destekleyen bir arkadaş grubum var, bu çalışmaları onlarla birlikte yapmaya çalıştım. Uzun ve meşakkatli bir yol. Biz bunları yaparken yüzümüz gülerek yaptık. Bundan sonra daha fazlasını yapacağız."





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