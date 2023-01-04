"Edirne sarımsağı" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, Osmanlı döneminde İstanbul'un sarımsak ihtiyacını karşılayan "Edirne sarımsağı" için coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Irmak, yaptığı yazılı açıklamada, kentin coğrafi ve kültürel değerlerinin tescil ettirilmesi ve geleneksel ürünlerin tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Edirne sarımsağının kentin önemli bir değeri olduğunu aktaran Irmak, "Odamızın gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda Edirne'nin geçmişten gelen önemli besin zenginliklerinden olan Edirne sarımsağının coğrafi işaret tescili alımına yönelik yaptığımız başvurumuz inceleme aşamasına gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Irmak, Osmanlı dönemi belgelerinde Edirne sarımsağının öneminin açıkça görüldüğünü belirtti.

Coğrafi işaret tescilinin yöresel ürünlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından kıymetli olduğunu aktaran Irmak, şunları kaydetti:

"Edirne sarımsağı Osmanlı döneminde yoğun ekim alanlarıyla İstanbul'un sarımsak ihtiyacını karşılamış, 1892-1893 yıllarında Edirne Sancağı Salnamesi'ne göre 4 bin 618 ton sarımsak üretimi yapılmıştır. Başbakanlık Devlet arşivlerinde Edirne sarımsağı ile ilgili 400'e yakın belge yer almaktadır. En son 1985 yılı verilerine göre 350 ton sarımsak üretilmektedir. İlimizde sarımsak ekimi tüm ilçelerimizde yapılmakta olup ağırlıklı olarak Uzunköprü ilçemizde yapıldığı görülmektedir. Üretilen sarımsaklar yöresel pazarlarda satışı sunulur. Edirne il genelinde 2020 yılında 420 hektar alanda sarımsak ekimi yapılmış ve 330 ton sarımsak hasat edilmiştir."

Irmak, ETSO ve kentteki oda ve borsaların girişimleriyle Edirne beyaz peyniri, Edirne mis meyve sabunu, Edirne badem ezmesi, Edirne ciğer sarma, Deva-i misk helvası, Edirne tava ciğeri, Keşan satır et, Keşan Siğilli bamyası, Meriç karakavun, Meriç yerfıstığı ve İpsala pirincine coğrafi işaret aldığını bildirdi.





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