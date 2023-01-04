Keşan'da 305 metruk bina yıkıldı

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EDİRNE (AA) - Keşan'da güvenlik açısından tehlike oluşturan 305 metruk bina yıkıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yasal süreci tamamlanan İspat Cami Mahallesi'ndeki metruk binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarının devam edeceğini belirtti.

İlçe genelinde 2020'den bu yana 305 metruk binanın yıkıldığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Söz konusu metruk binalardan 45'inde yine idaremizce güvenlik önlemleri alınmış, toplamda 350 metruk binaya müdahale edilmiştir. 29 metruk yapının yıkımlarının ya da güvenlik önlemlerinin alınması hususlarında yasal çerçevede gerekli işlemleri devam etmektedir. Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yasal prosedürlerinin de tamamlanmasına müteakip ivedilikle yıkmaya devam edeceğiz."

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