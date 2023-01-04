Keşan'da "ALO 153 Çözüm Masası" bir yılda 5 bin 220 çağrıyı cevaplandırdı

EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesinin "ALO 153 Çözüm Masası", 2022'de vatandaşlardan gelen 5 bin 220 çağrıyı cevapladı.
Keşan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Yasin Paçaman, yaptığı yazılı açıklamada, gelen çağrıların 5 bin 73'ünün sonuçlandırıldığını belirtti.
Vatandaşlardan gelen talep ve önerilere çözüm üretmeye gayret ettiklerini ifade eden Paçaman, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız 153'ü tuşlayarak, her türlü istek ve taleplerini belediyemize anında iletebiliyor. Çözüm masamız 7 gün 24 saat hizmete devam ediyor. Uygulamamız sayesinde vatandaşlarımız birim birim gezmeden talep, istek ve önerilerini tarafımıza iletebiliyor. 2022 yılında Çözüm Masamız 5 bin 220 çağrıya cevap verdi."