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EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki aşevinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde 300 haneye sıcak yemek götürüldüğünü belirtti.

İhtiyaç sahiplerine desteklerin süreceğini aktaran Sevgili, "Devletimiz geniş imkanları ile yaşlı, engelli, muhtaç, hasta, tek başına yaşayan ve yemek yapabilme imkanına sahip olmayan vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek götürmektedir. Hayırseverlerin de bu aşevine sahip çıkarak destek vermeleri bizleri mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Vefa Projesi"nin 2023 yılında da devam edecek

İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Vefa Projesi"nin 2023 yılında da süreceği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, projeyle bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde temizlik ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

Proje sayesinde vatandaşların evlerinde daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları amaçlanıyor.

- İpsalaspor'un hedefi şampiyonluk

İpsalaspor Başkanı Deniz Akalın, Süper Amatör Lig'de şampiyon olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Akalın, yaptığı yazılı açıklamada, şampiyonluk yolunda çalıştıklarını belirtti.

Kaymakamlık ve belediye başta olmak üzere tüm ilçenin desteğini aldıklarını aktaran Akalın, şunları kaydetti:

"Bu sezon iyi bir takım kurduk. Lideri iki puan geriden takip ediyoruz. Seyircimiz maçlarda bizlere tam destek vermektedir. Takımımıza ve teknik ekibimize inanıyorum. İpsala halkımızın desteğine güveniyorum. Bu sene o senedir. Şampiyonluğa ulaşarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek istiyoruz. Ayrıca genç yaşlara yönelik spor okullarında 120 genç sporcuyu takımın altyapısına katarak güçlendirdik."

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