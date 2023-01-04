Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'den başpehlivan Şimşek'e destek:

EDİRNE (AA) - Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, başpehlivan Cengizhan Şimşek'e verilen cezayı kabullenemediğini belirtti.

Selim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Edirne Belediyesine Şimşek'in güreşemeyeceği yönünde bir uyarı gelmediğini ifade etti.

Şimşek'in hakkıyla başpehlivan olduğunu belirten Selim, şunları kaydetti:

"Verilen bu kararı Kırkpınar güreş ağası olarak kabullenemiyorum. Pehlivanımız er meydanına çıkmış aslanlar gibi güreşmiş ve hakkıyla Kırkpınar başpehlivanı olmuştur. Kırkpınar güreşleri öncesinde ne Edirne Belediyesine ne de Güreş Federasyonuna bu pehlivan güreşemez diye bir yazı gelmemiştir.

Tahkim Kurulu tarafından pehlivanımıza ceza verilmesi isteniyor. Güreş Federasyonumuz pehlivanımızın haklarını korumak için 'neye göre ceza vereceğini' soruyor, cevap ise tam 9 ay sonra geliyor.

Tahkim Kurulu görevini doğru ve eksiksiz yaptı da bir yazıya 9 ay sonra mı cevap verebildi? Pehlivanlarımızın emeklerini hiçe saymak bu kadar kolay değil, aynı olay yarın başka bir pehlivanımızın başına da gelebilir onun için ben bu kararı kabul etmiyorum. Güreş camiamızın bir daha böyle bir olay yaşamamasını diliyorum."

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