Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmak isterken iki gün önce Enez ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ mensupları İ.O, R.S. ve G.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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