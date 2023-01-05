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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de 2 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA

Edirne'de 2 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi gözaltına alındı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Enez ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen terör örgütü üyesi R.K ve M.K. yakalandı.

Gözaltına alınan FETÖ üyelerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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