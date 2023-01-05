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EDİRNE (AA) - Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay kan bağışı tırı müdürlüğün bahçesine getirildi.

Tırı ziyaret ederek Türk Kızılay yetkililerinden bilgi alan İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve çalışanlar kan bağışında bulundu.

Kan bağış kampanyalarının devam edeceği belirtildi.

- TÜ Eğitim Fakültesi yeni kitap çıkardı

Trakya Üniversitesi (TÜ) yayınevi tarafından "Dil ve Edebiyatta Dijitalleşme" adlı tematik kitap yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Alman Dili ve Edebiyatı, yabancı dil öğretimi ve çeviribilim alanlarına bilimsel katkıda bulunan kitap, ağırlıklı olarak uzaktan eğitim ve dijitalleşme konularına yöneliyor.

Yabancı dil olarak Almanca öğretimi ve Alman Dili ve Edebiyatı lisans programlarında pandemi dönemi koşullarında uzaktan eğitim konularını ele alan kitap, 16 bölümden oluşuyor.

TÜ Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hikmet Asutay, Dr. Öğr. Üyesi Selma Akol Göktaş, Arş. Gör. Binnur Arabacı ve Arş. Gör. Rahim Şentürk editörlüğünde hazırlanan Trakya Germanistik Araştırmaları dizisinin ilk cildini oluşturan kitap, Prof. Dr. Saniye Uysal Ünalan'ın takdim yazısıyla okuyucuları ile buluştu.

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