Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobilde gümrük kaçağı 44 şişe içki ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir soruşturma kapsamında kent merkezinde durdurulan M.Ö'nün aracında arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 44 şişe içki ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "5067 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
- Keşan'da zehirlenen çocuk hastaneye kaldırıldı
Keşan ilçesinde, sıvı temizlik maddesi içen çocuk tedavi altına alındı.
Yeni Mahalle'de ailesiyle yaşayan N.K. sıvı temizlik maddesi içti. Durumu fark eden ailesi N.K'yi Keşan Devlet Hastanesine götürdü.
N.K'nin tedavisi sürüyor.