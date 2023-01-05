Edirne'de 400 yıllık kervansarayda 4 yeni müze açılıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - "Müze zengini" kentler arasında yer alan Edirne'de, 4 farklı temayı yansıtan "Ekmekçizade Kervansarayı Müzeleri" 7 Ocak'ta açılacak.

Arkeoloji ve Etnografya, Türk İslam Eserleri, Hıdırlık Balkan Tarihi, Necmi İğe Evi Etnografya, Fatih Sultan Mehmet, Selimiye Vakıf, Beyazıt Külliyesi Sağlık, İmaret, İlhan Koman Heykel ve Resim, Milli Mücadele ve Lozan, Edirne Belediyesi Kent, Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk, Osman İnci müzelerinin bulunduğu Edirne, yeni müzelere ev sahipliğine hazırlanıyor.

Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde, geçmişte han olarak kullanılan ve Sedefkar Mehmet Efendi tarafından yaptırılan 17. yüzyıl eseri Tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nda "Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri", "Osmanlı Padişahları", "Padişah Çadırı" ve "Balkanlar'da Osmanlı Eserleri" temasıyla oluşturulan Ekmekçizade Kervansarayı Müzeleri'nin açılışı 7 Ocak Cumartesi yapılacak.

Tarihi kervansaraydaki müzelerde Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün iki farklı silikon heykelinin yanı sıra Osman Bey'den VI. Mehmet'e Osmanlı padişahlarına, Teoman'dan Babür Şah'a Türk devletleri kurucularına onlarca silikon heykel ve Sarı Saltuk Tekkesi'nden Banyabaşı Camii'ne Balkanlar'daki Osmanlı eserlerinin maketi yer alacak.

Osmanlı padişahları ve Türk devletlerinin kurucularının, "insan bedeninin kompleks estetiğini olduğu gibi yansıtan bir sanat formu" olarak yapılan hiperrealist heykellerinin yer aldığı müzede açılış için hazırlıklar son aşamaya geldi.

Taç kapıdan girilen avlusuyla dört bir yanı müze olacak tarihi kervansaray, içerisindeki Devlet Tiyatrosu sahnesiyle adeta bir kültür adası halini alacak.

- Türk tarihinin tüm yönleri anlatılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Türk kültürünü tüm unsurlarıyla kucaklayan Edirne'nin Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yaptığını söyledi.

Şehirlerin kültürel miraslarını koruyabildikleri, ev sahibi oldukları değerleri dünyanın ve insanlığın hizmetine sunabildikleri ölçüde merak ve cazibe merkezi haline geldiğini belirten Soytürk, "Sultan 1. Ahmet'in emriyle 1609 yılında Başdefterdar Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından yaptırılan kervansaray 414 yıl sonra Edirne Valiliği tarafından Türk milletinin büyük tarihinin anlatıldığı 4 ayrı temayı içeren müzelere dönüştürülüyor." diye konuştu.

Soytürk, müzelerin, "Ekmekçizade Kervansarayı Müzeleri" adı altında açılış için gün saydığını kaydetti.

Müzelerde Türk tarihinin tüm yönleriyle anlatılacağına işaret eden Soytürk, "Ecdadımızın Balkanlar'daki yaklaşık 600 yıl süren hakimiyetine ait oradaki en önemli mimari yapıları 'Balkanlar'da Osmanlı Eserleri' teması ile sergiliyoruz. Yine 16 Türk devletini sergileyeceğiz. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki 36 padişahı kronolojik olarak tüm unsurlarıyla anlatacağız ve Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatacağız." bilgisini verdi.

- Müzeler artacak

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın, Devlet Tiyatroları sahnesinin ardından müzelere de ev sahipliği yapacağını belirten Soytürk, şunları anlattı:



"Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın, mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından altın oranla yapıldığı ifade ediliyor. Bu alanın kültür sanat yolculuğu, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Devlet Tiyatroları sahnesine ev sahipliğiyle başladı. Edirne Devlet Tiyatrosu sahnesi yaklaşık 45 saniyede biletleri tüketen bir seyirci kitlesine sahip. Edirne, tiyatro ve sanatı seviyor. Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda biraz da tarihe bir yolculuk yapalım istedik. Bu mekan 414 yıl sonra kültüre, sanata, edebiyata, tarihe ev sahipliği yapmış olacak."

Soytürk, açılması planlanan Mimar Sinan ve Eserleri Müzesi ve Geleneksel Türk Sanatları Müzesi'yle de "Müzeler kenti Edirne" hedefinin sürdüğünü söyledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.