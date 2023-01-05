Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gürkan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Gürkan, "haber" kategorisinde, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusların düzenlediği saldırılarda bir Ukraynalı'nın, yakınının cansız bedeni başında gözyaşı döktüğü anın yansıtıldığı Alejandro Martinez imzalı "Geride kalan" adlı fotoğrafı seçti.



"Çevre yaşam" kategorisinde Orhan Çiçek'in Datça'daki orman yangınında görüntülediği yangında mahsur kalan kaplumbağanın jandarma ekiplerince kurtarıldığı anı aktaran "Yangın müdahalesi" adlı fotoğrafı tercih eden Gürkan, "spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri" fotoğrafına oy verdi.

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