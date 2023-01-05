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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Trakya Üniversitesi Radyo Günebakan'ın "Bisiklet Tamircisi" programına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çağrı, program yapımcısı Dr. Oğuzhan Durgan'ın konuğu oldu.

Çağrı, programda yaşamı ve müzik hayatıyla ilgili bilgiler paylaştı, "Rüya" adlı şarkısını seslendirdi.

- Trakya Bölgesi Koordinasyon Toplantısı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) yönetim ve yürütme kurulu üyeleri ile Trakya Üniversitesi (TÜ), Kırklareli Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanları, "Trakya Bölgesi Koordinasyon Toplantısı"nda bir araya geldi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda üniversiteler iş birliğinde gerçekleştirilecek faaliyetler görüşüldü.

Toplantının ardından Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu temsilcileri ile daire başkanları, Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Şimşek'i makamında ziyaret etti.

- TÜ öğrencisi Eker'in başarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Selin Zehra Eker, Lüleburgaz Belediyesinin düzenlediği "Göç Temalı Ulusal Resim Yarışması"nda üçüncü oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya Türkiye'nin farklı yerlerinden 60'ın üzerinde sanatçının eseri katıldı.

Seçici kurul tarafından değerlendirmelerin yapıldığı yarışmada TÜ öğrencisi Eker'in eseri üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen 22 eserin yer aldığı sergi, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) Sergi Salonu'nda törenle açıldı.


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