Edirne'de hırsızlık hükümlüsü yakalandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri M.Ç'yi durdurdu.

M.Ç'nin GBT sorgulamasında hırsızlık suçundan 9 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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