Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD işbirliğinde "Okulum Afete Hazır Yarışması" düzenlenecek

EDİRNE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı işbirliğinde "Okulum Afete Hazır Yarışması" düzenlenecek.
AFAD Edirne İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda afet farkındalığının artırılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek yarışmayla ilgili okullarda bilgilendirme yapılıp broşür dağıtıldı.
Yarışmaya ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, aileleri, öğretmenler, okul çalışanları ve idareciler katılabilecek.
Açıklamada, Edirne'deki tüm okulların davet edildiği yarışmaya katılımın öğrencilerin ve ailelerin, afetlerin her türlüsüne hazır olması için önemli olduğunu kaydedildi.