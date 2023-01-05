Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nda "e-ihracata devletin bakış açısı" konuşuldu

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EDİRNE (AA) - Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, dünyanın pazar yeri modelinden artık hibrit modele geçtiğini söyledi.

Önal, Edirne'de Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin "e-ihracata devletin bakış açısı" konulu sunumunda, firmaların e-ticaret yapmak istediği zaman doğrudan pazar yerleri üzerinden ürünlerini listeleyebildiğini belirtti.

Şu anda dünyada e-ticaret modelinin en yaygın yapılış şeklinin pazar yeri modeli olduğunu vurgulayan Önal, "İkinci model ise kendi web sayfanızı yaparak, altyapı desteği alarak satış yapabilirsiniz. Diğer bir model ise sosyal medyadan ürünlerinizi sergileyerek, iletişim bilgilerinizi vererek listeleyebilirsiniz." diye konuştu.

Dünyada dijital alışveriş modelinin yaygınlaşacağını anlatan Önal, şunları kaydetti:

"Dünya, pazar yeri modelinden artık hibrit modele geçmiş durumda. Yani çoklu kanala geçmiş durumda. Bizim yaşlarımızdakiler daha çok bilir, kağıt gazete ve internet gazetesi vardı. Kimse internet gazeteciliğinin kağıt gazeteyi bitireceğine inanmıyordu. Şu an evinizde ne kadar gazete tutuyorsunuz, ne kadar dergi alıyorsunuz hepsini online yapıyorsunuz. Dolayısıyla ticaret de bu şekilde olacak. Kimsenin fiziki mağazası olmayacak. Fiziki mağazalar ürünlerin gösterildiği yer olacak. E-ticaretten kaçma şansınız yok."

- "İnsanlar boş vakitlerinin yüzde 40'ını cep telefonuyla geçiriyor"

Önal, insanların artık boş vakitlerinin büyük bir bölümünü cep telefonlarıyla geçirdiğini belirtti.

Günümüzde artık e-ticaret üzerinden her türlü ihtiyacın cep telefonları aracılığıyla karşılandığını aktaran Önal, "İnsanlar tuvalete bile cep telefonuyla giriyor. Online alışveriş yapıyor. En çok alışveriş yapılan yerler tuvaletler, e ticaret sayfasından en çok alışverişler o bölgede yapılıyor. 2030'da bu yüzde 50'ye çıkacak. Dolayısıyla hayatımızın geçtiği yer internet." dedi.



Teknolojinin büyük hızla ilerlediğini, bilim kurgu filmlerinde izlenen her şeyin aslında gelecek dünyanın bir provası olduğunu aktaran Önal, şöyle devam etti:

"Web3 geliyor 5 duyunuzla katılabileceğiniz bir çağa giriyoruz. Sanal gerçeklikli hissedebileceksiniz, kokuyu alabileceksiniz böyle bir çağa giriyorsunuz. Web3'ün arkasından Web4 geliyor. Web4 nesneleri ve davranışların interneti. O da robotik çağdır. Yani Web 2'de ne yaptılar, sosyal algılarımızı topladılar. Web3'te ne yapacaklar? Web3'te sizin kas hareketlerinizi alacaklar, teknolojik kıyafetler giydirecekler. Kalbi nasıl atıyor, kokuyu algılayabilmeniz için sizin kanınıza girerek biyokimyanızı toplayacaklar. Bunların hepsini topladıktan sonra 'tamam bu verilerden insansı Android robotlar yapalım' diyecekler ve Web4 gelecek."

Web4'teki robotik çağın ardından 2055'te Web5'in geleceğini anlatan Önal, "2055'te beyninize kulağınızın arkasına implant takarak bilgi yükleyebileceksiniz. Çin'e giderken Çince konuşur hale geleceksiniz. Bu çağın ardından 2070'te de dünya yaşanamaz hale geldiğinde Mars'ta sizin Android insanlarınız bilincinizle yaşıyor ama sizin varlıklarınız yaşanabilir bir dünya olana kadar bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.



İkas İş Geliştirme Müdürü Umut Akgül ise yeni nesil e-ticaret altyapısı ile yaptıkları proje ve çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de ajansın Trakya'da dijitalleşmeye katkıları ve e-ticaret ile ilgili genç girişimcilere sağlanan olanakları anlattı.

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