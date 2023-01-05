Edirne'de "Dijital İşler" temasıyla düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" sona erdi

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EDİRNE (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, Eticaret Merkezi AŞ ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından 85. organizasyonu Edirne'de düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" sona erdi.

"Dijital İşler" temasıyla Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, e-ticaret, e-ihracat, dijitalleşme, Metaverse, NFT ve blockchain konuları konuşuldu.

Etkinlikte "Metaverse ile yeni evren" başlıklı bir sunum yapan Atlas Space kurucusu ve CEO'su (üst yönetici) Ahmet Burçin Gürbüz, blockchain ve metaverse teknolojilerinin dünyada hızlı şekilde gelişmeye başladığını söyledi.

Metaverse evreninde yeni deneyimlerin tasarlandığını belirten Gürbüz, "Metaverse'yi kendi sitenizi açabileceğiniz bir internet gibi düşünebiliriz. Ama bu siteniz 3 boyutlu olabilir artık. İstenilen şekilde kendi avatarınız yaratılarak girilebilen bir dünyadan bahsediyoruz. Bu alanda ilerlemek için en önemlisi içerik üretimi. Metaverse dünyasında yapılabilecekler şu anda kısıtlı durumda. Yavaş yavaş büyüyor. Artık konserler ve etkinlikler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve dijital alanlarda hizmet veren Workflex kurucusu ve CEO'su Zeynep Bilgiç ise "Karma iş gücü ve freelance ekosistemi" başlıklı sunumunda geleneksel çalışma modellerinin iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlandığını dile getirdi.

Çalışanların iş dünyasından beklentileri ve çalışma tercihlerinin değiştiğini anlatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Yeni dünyada geleneksel tek tip çalışma modelleri işe yaramıyor. Eski sistemde kadrolu ve yarı zamanlı çalışanlar önemliydi. Karma iş gücü modelinde ilk halkayı kadrolu çalışanlar, ikinci halkayı hizmet sağlayıcılar oluştururken üçüncü halka freelance ekosistemi oluşturuyor. Dördüncü halkada da robotik sürece katılan makineler var. Şirket ihtiyaçlarına göre bu dört katmanı kullanan şirketler rekabet avantajında çok daha öne geçecekler."

Bilgiç, yapılan araştırmalara göre 2027'de dünya üzerindeki iş gücü nüfusunun yüzde 50'den fazlasının freelance ekosistemiyle gelir elde edeceğini gösterdiğine dikkati çekti.

Dijitale Exchange CEO'su Emrah Pamuk ve Mükellef CEO'su Okan Şafak da e-ticaret ve dijitalleşme konularında sunum yaptı.





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