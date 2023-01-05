"Saros Alan Başkanlığı" önerisi ile ilgili koordinasyon kurulu kurulacak

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EDİRNE (AA) - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Saros Alan Başkanlığı" önerisi ile ilgili koordinasyon kurulunun kurularak çalışma yapacağını belirtti.

Soytürk, İl Genel Meclisi 4. birleşiminde, Saros Körfezi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın himayelerinde Saros Körfezi'nde alan taraması ve alan çalışmalarına devam ettirdiklerini belirten Soytürk, Saros Körfezi'nin daha yönetilebilir olması için bir model arayışı içerisinde olduklarını ifade etti.

Bölgede birçok sorunun olduğunu ve bu sorunların çözümünün tek elden sağlanması gerektiğini vurgulayan Soytürk, Çanakkale ve Kapadokya'da uygulanan alan başkanlığı modelinin Saros Körfezi'nde de uygulanabileceğini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın Saros Körfezi'nde incelemede ve ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan Yardımcımızın teşrifleriyle yaptığımız Saros Körfezi Çalıştayı'nda yine mart ayı içerisinde bölgedeki tüm aktörleri kapsayacak bir koordinasyon kurulu kurulması kararı verildi. Saros'un geleceğini planlayabilmek için çalışmalarımızı sayın Valimizin liderliğinde devam ettiriyoruz."

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş de Saros Körfezi'nin bölgenin önemli bir değeri olduğunu ifade etti.

"Saros Alan Başkanlığı" önerisi ile ilgili çalışmaları yakından takip ettiklerini anlatan Geçmiş, bölgeye katkı sunacak her adıma destek olacaklarını kaydetti.

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