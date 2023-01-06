AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor

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EDİRNE (AA) - Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selim Bilginkaya ve Edirne Belediyesi Özel Kalem Müdürü Egemen Ilgın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Kırbiç, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "görev tamam", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "çevre-yaşam" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "masumiyet" fotoğraflarına oy verdi.

Bilginkaya, "haber" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "gece uçuşu", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri" ve "çevre-yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "kar tünelleri" fotoğraflarını seçti.

Ilgın ise oyunu "haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "yolumuz bir", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri" ve "çevre-yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Masalcı nine ve Muciddin amca" fotoğraflarından yana kullandı.

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