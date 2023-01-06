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EDİRNE (AA) - İpsala'da eğitim kurumlarının durumu ve ihtiyaçları toplantıda görüşüldü.

Halk Eğitim Merkezi'nde Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığındaki toplantıda okul başarılarının artırılması, devamsızlık, okul güvenliği ve okulların ihtiyaçları ele alındı.

Toplantıya Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan, İlçe Jandarma Komutanı Veli Kızmaz ve kurum müdürleri katıldı.

- Arda'nın firma ziyaretleri sürüyor

İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hayati Arda'nın firma ziyaretleri devam ediyor.

Yüksekokuldan yapılan yazılı açıklamaya göre Arda, ilçede faaliyet gösteren Multigrain Rice & Grain Engineering firmasını ziyaret etti.

Bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette Arda, firmanın genel müdürü Turgay Yetiş'e yüksekokula verdiği katkılardan dolayı teşekkür belgesi verdi.

Ziyarette Dr. Öğretim Üyesi Aydın Güllü, Öğretim Görevlisi Emrah Aydın ve Yüksekokul Sekreteri Aykut Ay da yer aldı.

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