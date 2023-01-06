Trakya'da meteorolojik kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'da meteorolojik kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor

AA

Trakya'da meteorolojik kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor

EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor.

Küresel iklim değişikliğiyle birlikte kurak dönemlerin uzaması ve yağışlardaki dengesizlik tarımsal üretimde verim kayıplarına yol açıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Standart Yağış İndeksi" metoduna göre 3 aylık kuraklık analizi sonuçları yayımlandı.

Analize göre Tekirdağ'ın güney kesiminde "olağanüstü kuraklık" yaşanıyor.

Trakya'da ekim, kasım ve aralık aylarının son üç yıllık verilerine bakıldığında ortalama sıcaklıklarda 3 derece artış yaşanırken yağışlar ise önemli ölçüde azaldığı görüldü.

Söz konusu aylarda yağış miktarı geçen yılla kıyaslandığında Tekirdağ'da 2,5 kat, Edirne'de 2 kat, Kırklareli'nde ise 3 kat azaldı.

Kuraklık yaşanan bölgede üreticiler buğday ve kanola ekimi yaparken zorluk yaşadı. Çiftçi ekimlerin büyük bölümünü kuru toprağa yapmak durumunda kaldı.

- "İklim değişikliğinin etkilerini görmeye başladık"

Bölgenin en büyük çiftçi kuruluşu olan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, AA muhabirine küresel iklim değişikliğinin tarıma etkisinin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Kırbiç, küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim krizinin aşırı hava olaylarıyla etkisini gösterdiğini belirterek, "Yıllardan beri uzmanların üzerinde durduğu bir konu olan iklim değişikliği ilk başlarda önemsenmedi ancak son yıllara gelindiğinde iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun olarak yaşandığını görmeye başladık. Bir tarafta sel felaketleri diğer tarafta ise yüksek derecede kuraklık yaşanıyor." dedi.

- "Su tarımsal üretim için vazgeçilmez"

Kırbiç, Trakya'da kuraklığın etkilerinin hissedilmeye başladığını ifade etti.

Suyun tarımsal üretim için hayati önem taşıdığını anlatan Kırbiç, şunları kaydetti:

"Yağışların dönemsel olarak düşmesi tarımsal anlamda üretimi olumsuz etkiliyor. Üreticiler, yağışların periyodik olarak gerçekleşmesini ister. Birkaç ay içerisinde çok miktarda yağışın çok olması bizi mutlu etmez. Çünkü ekim, gelişim ve hasat sürecindeki yağışların dengeli olarak düşmesi bizim için önemlidir. Bunun bir ay içerisinde çok miktarda olması üretimde katkı sağlamaz hatta sel felaketlerine neden olabilir.

Bu yüzden iklim değişikliğiyle ilgili gerekli önlemleri almamız lazım. Erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve atmosferi etkileyen bir takım gaz salınımıyla ilgili tedbirleri devletimiz ve diğer ülkeler almaya başladı. Biz de bu konuya daha duyarlı olmalı iklim değişikliğine bağlı felaketlerin yaşanmasını önlemek için çaba sarf etmeliyiz."

- "Çiftçilerimiz kurak bir dönem geçiriyor"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, kurak bir dönem yaşandığını söyledi.

Çiftçilerin şu an için buğday ekiminde bir sıkıntı yaşamadığını aktaran Saygı, bazı kanola eken çiftçilerin ektiği alanları kuraklıktan dolayı bozmak zorunda kaldığını belirtti.

Son yıllarda çiftçilerin kuraklıkla mücadele ettiğini vurgulayan Saygı, "Son yıllarda Trakya kuraklık yaşıyor. Tekirdağ'da bu yılda yağış çok az miktarda. Derelerimizde neredeyse su yok denecek durumda. Buğdayda şuan için bir sıkıntı gözükmüyor ancak kanola eken bazı çiftçilerimiz yağış olmamasından dolayı ektiği alanları bozmak zorunda kaldı. Ekilen yerler boş kalmayacak. Çiftçilerimiz bu yerleri buğday veya ayçiçeği ekerek değerlendirecek." diye konuştu.

- "Yağışların bizler için çok önemi var"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, son yıllarda iklim değişikliğinin fazlasıyla hissedildiğini belirtti.

Şaylan, geçen yıl da yağışlardan dolayı çiftçilerin sıkıntılı süreç geçirdiğini ifade etti.

Daha önceki yıllarda eylül ve ekim aylarında ekim yapıldığını anımsatan Şaylan, bu sürecin kasım ayına sarkmaya başladığını söyledi.

Tarımsal kuraklığın son zamanlarda çok arttığını belirten Şaylan, şunları kaydetti:

"Şimdi yine uzun süre bölgemiz için yağış ön görülmüyor. Bu da üreticimiz ve ülkemiz açısından iyi olmayacağının bir göstergesi. İnşallah yanılırız ve yağışlar düşmeye başlar. Bu yağışların bizler için çok önemi var.

Biz sulu tarım da yapıyoruz ve iki tane çok büyük değerli barajımız var. Yağışla birlikte burada su biriktiği zaman yaz aylarında ayçiçeği, mısır, sebze ve meyvelerde sulama yapma imkanı buluyoruz. Kurak geçmesi bunları da etkiliyor. Acilen yağış ve kar yağışına ihtiyaç var. Bu kuraklıkta hem biz hem de dünya sıkıntı çeker diye düşünüyorum."

- "Kuraklığa dayanıklı tohum çeşitlerinin devreye sokulması lazım"

Şaylan, suyun çok verimli kullanmasının tarımın geleceği açısından önemine değinerek şöyle devam etti:

"Yağış bizim eskiden 2 ay veya 3 aya yayılıyordu. Şimdi son yıllarda gözlemlere baktığımızda 2 ayda yağması gereken yağış 2-3 gün ya da bir haftada yağıyor. Şiddetli yağıyor. Bu şekilde devam ederse zaten tarım sektörü sıkıntıya girer. Bunun için bizlere ve bilim adamlarına düşen görevler var. Kuraklığa dayanıklı tohum çeşitlerinin devreye sokulması lazım. Bu çalışmalara çok büyük önem vermemiz lazım. Çünkü tohum bizim her şeyimiz. Madem kuraklık var ona göre de bizim tedbir almamız lazım. Suyu çok iyi kullanmamız lazım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde 40 yılda toplanan örnekler sergilenecek
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde 40 yılda ...
"Tuz içeriği yüksek işlenmiş gıdalardan uzak durun" uyarısı
YEREL HABERLER "Tuz içeriği yüksek işlenmiş gıdalardan uzak durun" ...
(Görüntülü)PROF.DR. ERASLAN ÇOCUKLAR, DİJİTAL OYUNLARDA ŞİDDET ÖĞRENİP, İÇSELLEŞTİRİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)PROF.DR. ERASLAN ÇOCUKLAR, DİJİTAL ...
Prof.Dr. Eraslan: Çocuklar, dijital oyunlarda şiddet öğrenip, içselleştiriyor
YEREL HABERLER Prof.Dr. Eraslan: Çocuklar, dijital oyunlarda şiddet ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor
YEREL HABERLER AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
"Saros Alan Başkanlığı" önerisi ile ilgili koordinasyon kurulu kurulacak
YEREL HABERLER "Saros Alan Başkanlığı" önerisi ile ilgili ...
Edirne'de "Dijital İşler" temasıyla düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" sona erdi
YEREL HABERLER Edirne'de "Dijital İşler" temasıyla düzenlenen ...
Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nda "e-ihracata devletin bakış açısı" konuşuldu
YEREL HABERLER Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nda "e-ihracata ...
Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD işbirliğinde "Okulum Afete Hazır Yarışması" düzenlenecek
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD işbirliğinde "Okulum ...
Edirne'de hırsızlık hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de hırsızlık hükümlüsü yakalandı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan AA'nın "Yılın ...
"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" Edirne'de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" Edirne'de ...
Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisine tutuklama
Keşan itfaiyesi 2022'de 445 yangına müdahale etti
YEREL HABERLER Keşan itfaiyesi 2022'de 445 yangına müdahale etti
Edirne'de 400 yıllık kervansarayda 4 yeni müze açılıyor
YEREL HABERLER Edirne'de 400 yıllık kervansarayda 4 yeni müze ...
"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin 85'incisi Edirne'de başladı
YEREL HABERLER "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'de PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de 2 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçarken ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.