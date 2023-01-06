Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Sağlık Müdürlüğünce Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, aile hekimlerine yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen etkinlikte tüberküloz hastalığı hakkında bilgiler verildi.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'ın açılış konuşmasıyla başlayan eğitimde, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Duygu Baş ve Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Görevlisi Ethem Yıldız birer sunum yaptı.

- Öğrencilere yönelik "Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık" semineri

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bağımlılıklarla Mücadele Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, Edirne Kırkpınar Spor Lisesi'nde düzenlenen "Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık" seminerine katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, seminerde öğrenciler, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, internet ve sosyal medyada karşılaşılabilecek riskler, internetin bilinçli ve sağlıklı kullanımı konularında bilgilendirildi.

Doç. Dr. Gezgin, öğrencilere siber zorbalıkla karşılaştıklarında neler yapabilecekleri hakkında bilgi verdi.

Seminerde, teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık konusunda ebeveynlere ve eğitimcilere düşen sorumluluklar üzerinde de duruldu.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.