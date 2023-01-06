Edirne İl Genel Meclisinin ocak ayı 5. birleşimi yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisinin ocak ayı 5. birleşimi gerçekleşti.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığındaki toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu sunuldu.

İl Genel Meclis Üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, yaptığı konuşmada, 2022'de 13 mühendis, 2 mimar, 3 tekniker, birer programcı, ekonomist, avukat, şehir plancısı olmak üzere 22 sözleşmeli personelin çalıştırılmasının uygun görüldüğünü belirtti.

2023 yılı için "Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları" skalaları baz alınarak sözleşmeli personelin maaşlarının belirlendiğini belirten Kılıç, "Komisyona ve meclisimize teşekkür ediyorum. Biz İl Özel İdaresi olarak her sene yaptığımız gibi üst tavandan verdik ücretlerini, onlar da zaten kardeşlerimiz olarak bu ücretleri hak ettiler. Diğer kurumlara da inşallah örnek olur." diye konuştu.

Toplantıda 2022 Yılı Özel İdare Gelir ve Gider Hesaplarını inceleyecek denetim kurulu seçildi. Kurulda İl Genel Meclis üyeleri Kutay Özköse, Halil Akdağ, Önder Cin, Tamer Karadağ ve Secaattin Uyur yer alacak.

Ayrıca, il ve ilçelerdeki Sosyal ve Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetlerinde yer alacak üyeler belirlendi.

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