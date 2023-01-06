Edirne'de jandarma ekiplerince bir haftada 4 terör örgütü üyesi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada 2 FETÖ üyesi ve 2 terör örgütü PKK/KCK üyesi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında jandarma ekipleri FETÖ üyesi 2 şüpheli ve terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Terör örgütü üyesi 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 6'sı yabancı uyruklu 68 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.













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